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Здоровье2 февраля 2022 9:35

Россия направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов

В случае одобрения будут объединены платформы по выдаче COVID-сертификатов ЕС и России
Анна БЕЗРУКОВА
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Объединение российской и европейской платформ по взаимному считыванию ковид-сертификатов граждан возможно

Объединение российской и европейской платформ по взаимному считыванию ковид-сертификатов граждан возможно

Фото: Иван МАКЕЕВ

Минцифры России направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки сертификатов о вакцинации от COVID, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Минцифры обсуждает этот вопрос с коллегами из ЕС. В январе этого года мы направили заявку по поводу присоединения к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом. Заявку подготовили с учетом требований ЕС. Решения по ее рассмотрению пока не получали", - уточняется в ответе Минцифры агентству.

В ведомстве также добавили, что объединение российской и европейской платформ по взаимному считыванию ковид-сертификатов граждан возможно. При успешном подключении к инфраструктуре ЕС Минцифры планирует по запросам граждан формировать сертификат в соответствии с европейскими стандартами - в дополнение к аналогичному российскому документу.

Ранее Kp.ru сообщил, что тормозит процесс признания сертификатов о вакцинации от ковида между Россией и ЕС. Основной проблемой называлось то, что российский документ - это ссылка на "Госуслуги", при том как европейский сертификат сам по себе содержит данные о сделанной прививке.