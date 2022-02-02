Россия направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов

Объединение российской и европейской платформ по взаимному считыванию ковид-сертификатов граждан возможно Фото: Иван МАКЕЕВ

Минцифры России направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки сертификатов о вакцинации от COVID, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Минцифры обсуждает этот вопрос с коллегами из ЕС. В январе этого года мы направили заявку по поводу присоединения к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом. Заявку подготовили с учетом требований ЕС. Решения по ее рассмотрению пока не получали", - уточняется в ответе Минцифры агентству.

В ведомстве также добавили, что объединение российской и европейской платформ по взаимному считыванию ковид-сертификатов граждан возможно. При успешном подключении к инфраструктуре ЕС Минцифры планирует по запросам граждан формировать сертификат в соответствии с европейскими стандартами - в дополнение к аналогичному российскому документу.

Ранее Kp.ru сообщил, что тормозит процесс признания сертификатов о вакцинации от ковида между Россией и ЕС. Основной проблемой называлось то, что российский документ - это ссылка на "Госуслуги", при том как европейский сертификат сам по себе содержит данные о сделанной прививке.