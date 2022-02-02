Двое жителей Уфы попытались купить водительские права у начальника отдела ГИБДД

После покупки водительских удостоверений полиция возбудила уголовные дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе передали в суд дела двух жителей столицы, получивших водительские удостоверения за взятку.

Портал «Mkset.ru» со ссылкой на пресс-службу Следкома Башкирии сообщает, что преступления произошли достаточно давно – в 2016 и 2019 году. Два гражданина через посредника передали 15 и 11 тысяч рублей начальнику экзаменационного отдела ГИБДД Уфы. Сделали они это из-за того, что якобы боялись «завалить» экзамен на получение права управления автомобилем. В итоге, молодые люди водительские удостоверения получили.

Схема преступлений была раскрыта спустя долгие годы. К горе-водителям пришли полицейские, и парни признались, что передавали деньги за получение водительских удостоверений.

По факту дачи взятки стражи порядка возбудили два уголовных дела – их уже передали в суд. Также сейчас расследуются уголовные дела в отношении полицейского – уже за получение взятки.