В США заявили, что Путин опередил Запад пониманием нового миропорядка

Владимир Путин Фото: REUTERS

Обозреватель журнала The American Conservative Энтони Константини выразил мнение, что президент России Владимир Путин опередил Соединенные Штаты Америки пониманием многополярности нового мирового порядка.

Он опроверг заявления американских чиновников, что Москва придерживается политических принципов 19 века. По мнению Константини, устаревшие принципы у Вашингтона.

- Владимир Путин не оглядывается в прошлое. Ориентируясь на настоящее, он всегда держит будущее на периферии. Таким образом он, похоже, сделал открытие: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. И он маневрирует Россией, чтобы занять лучшие позиции, — пишет обозреватель.

По его мнению, Вашингтон упустил момент, когда в мире появились другие центры влияния. К примеру, Китай, оправившаяся после 90-х Россия и обладающий ядерным оружием Евросоюз.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО хотят лишить Россию возможности свободного выбора способов обеспечения безопасности. Он сообщил, что Соединенные Штаты фактически проигнорировали принципиальные российские озабоченности в сфере обеспечения безопасности. Владимир Путин отметил, что США апеллируют к праву на свободный выбор обеспечения безопасности, но в то же время игнорируют необходимость не допускать укрепления чьей-либо безопасности за счет других.