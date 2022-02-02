Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого в 2028 году Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого в 2028 году. Об этом говорится в документе, опубликованном в среду, 2 февраля на сайте Кремля.

"Учитывая выдающийся вклад Л. Н. Толстого в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2028 году 200-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого", - говорится в указе.

Согласно документу, президент поручил российскому правительству за шесть месяцев организовать специальный комитет, который займется подготовкой и проведения праздника. За это время правительство должно утвердить состав комитета, а также разработать план главных мероприятий празднования.

Кроме того, Путин в своем указе порекомендовал властям субъектов РФ и местному самоуправлению принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 200-летию Льва Толстого.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил с юбилеем участников торжественных мероприятий к 75-летию Института славяноведения Российской академии наук (РАН).