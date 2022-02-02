Газопровод "Союз Восток" позволит поставлять в Китай 50 млрд кубометров газа ежегодно

Согласно плану, газопровод запустят в 2027-2028 годах Фото: REUTERS

Газопровод "Союз Восток", который будет проложен через Монголию в Китай, позволит каждый год поставлять в КНР примерно 50 млрд кубометров газа, рассказал журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью каналу "Россия24".

"Проект магистрального газопровода "Союз Восток" – очень крупный. Он выступит продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2" и даст возможность транспортировать на активно растущий китайский газовый рынок около 50 млрд кубометров газа в год", – цитирует заявление Миллера пресс-служба "Газпрома".

Отметим, общая протяженность газопровода по монгольской территории будет составлять 962,9 км. Строительство в рамках проекта может начаться в 2024 году. Согласно плану, газопровод запустят в 2027-2028 годах.

Как ранее писал Kp.ru, "Газпром" согласовал с правительством Монголии маршрут газопровода "Союз Восток". Также сообщалось, что монгольское правительство приняло меры поддержки реализации проекта газопровода.