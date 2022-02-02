Инвестбанк BCS GM: доллар укрепится до 103 рублей в случае жестких санкций против России

Санкции против России могут обрушить курс рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае принятия жестких санкций против России курс доллара может укрепиться до 103 рублей, следует из макропрогноза инвестбанка BCS Global Markets на 2022 года. Выдержки из него приводит "Интерфакс".

Аналитики рассмотрели три возможных сценария, рассматривающие различные ограничительные меры против РФ – от мягких до жестких.

В первом случае санкции коснутся только отдельных лиц и организаций. При таком раскладе рубль незначительно снизится до уровня 81 за доллар, прогнозируют финансисты.

Второй вариант предусматривает гипотетическое принятие законопроекта демократов в США, который предусматривает меры против российских чиновников и банковского сектора. В таком случае курс рубля упадет уже до 88 за доллар.

Худший сценарий с "адскими" санкциями маловероятен. Речь идет о заморозке "Северного потока – 2", отключении России от Swift, а также мер против госкорпораций и суверенного долга России. Такие меры способны вызвать обрушение рубля до 103 за доллар, говорится в макропрогнозе.

Как ранее писал сайт kp.ru, аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.