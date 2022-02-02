«Газпром» не возобновил прокачку через трубопровод «Ямал – Европа» Фото: preussische-ostbahn.de

Российский холдинг «Газпром» не возобновил прокачку газа через трубопровод «Ямал – Европа» ни в реверсном, ни в аверсном режиме, свидетельствуют данные германского оператора Gascade.

Реверсные поставки по газопроводу упали во вторник, 1 февраля, в четыре раза – до 140-147 тысяч кубометров в час. В среду, 2 февраля, прокачка должна была начаться в аверсном режиме в объеме, однако этого так и не произошло.

Как писал сайт kp.ru, накануне «Газпром» впервые за 43 дня забронировал прямую прокачку голубого топлива по трубопроводу через Польшу. 2 февраля через «Ямал – Европу» должно быть прокачано 12,5 миллиона кубометров газа.

В декабре 2021 «Газпром» приостановил прокачку по газопроводу «Ямал – Европа». Магистраль проходит через территории это одна из стран, по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Пропускная способность трубопровода составляет 33 миллиарда кубометров газа в год.