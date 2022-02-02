Кремль не будет анонсировать переговоры Путина и Джонсона

Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не будет анонсировать переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

- Как вы знаете, мы не анонсировали ни одного разговора с премьер-министром Джонсоном и не будем его анонсировать и далее. Если и когда он состоится, мы традиционно дадим сообщение, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он добавил, что, по мнению Москвы, в любых контактах глав государств есть смысл.

Ранее Борис Джонсон заявил, что хочет улучшить отношения с Россией, но при этом выступает за возможность усиления войск у ее границы. Также он поручил главам МИД и Минобороны соединенного королевства ехать в Москву в ближайшие дни, чтобы «улучшить отношения» и «способствовать деэскалации». Об этом сообщили в пресс-службе Джонсона. Там же уточнили, что сам Джонсон, вслед за заявлением, в котором он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, рассказал о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.