В Кремле призвали США отказаться от провокаций и нагнетания обстановки в Европе

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль призывает Соединенные Штаты Америки отказаться от провокаций и нагнетания обстановки в Европе.

По словам Пескова, Вашингтон непредсказуемым в плане санкционной политики, у РФ есть планы по минимизации последствий от подобных действий.

- Но еще раз повторяю: мы последовательно призываем Соединенные Штаты отказаться от провокационных действий и от нагнетания напряженности на Европейском континенте, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США сравнивают политику РФ в отношении Украины с лисой, кричащей о своем страхе перед курами с крыши курятника, но при этом использует Киев в качестве плацдарма для сдерживания российской стороны. Политик назвал данное сравнение хамством и отметил, что представители Штатов не в первый раз прибегают к подобным приемам в дипломатической риторике.