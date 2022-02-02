Песков заявил, что Россия не причастна к публикации ответов США на российские предложения по безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не причастна к публикации в западной прессе ответов Соединенных Штатов на российские предложения о гарантиях безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Российская сторона не причастна к обнародованию документов с ответами США и НАТО на предложения России», – сказал он журналистам.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле видели публикацию ответов в испанской газете El Pais, однако комментировать их отказываются, поскольку это должно делать само издание или власти Испании. Песков напомнил, что Владимир Путин накануне уже дал общую оценку полученным ответам на те предложения России, которые касаются принципиально важных для Москвы вопросов.

Как писал сайт kp.ru, ранее испанская газета El Pais опубликовала полный текст ответа НАТО и Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности. Оба документа составлены на английском языке. Ответ Североатлантического альянса занял четыре страницы, ответ США — пять.