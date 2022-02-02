Главы МИД Украины и Нидерландов провели переговоры о поставках Киеву оружия

Груз оружия в киевском аэропорту Борисполь. Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с руководителем внешнеполитического ведомства Нидерландов Вопке Хукстру важность поставок Киеву оборонного оружия, сообщили в МИД Украины.

Главы министерств иностранных дел двух стран встретились сегодня, 2 февраля в Киеве. В ходе встречи Хукстру подтвердил, что Нидерланды выступают в поддержку суверенита и территориальной целостности Украины.

"Дмитрий Кулеба предоставил собеседнику детальную информацию об агрессивных действиях России, представляющих угрозу для Украины, ЕС и НАТО. Украинский министр подчеркнул важность укрепления обороноспособности своей страны, в частности, поставок оборонного оружия", – отмечается в сообщении МИД Украины.

Как ранее сообщал Kp.ru, Польша рассматривает вопрос оказания военной помощи Украине без присутствия войск. Речь идет о возможности предоставления финансовой поддержки.