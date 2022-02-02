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Политика2 февраля 2022 10:40

Песков: Россия имеет планы на случай запрета США российским банкам проводить операции в долларах

Представитель Кремля уточнил, что санкционное поведение Соединенных Штатов "абсолютно непредсказуемо"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские власти разработали планы, чтобы минимизировать риски на случай введение США запрета российским банкам проводить операции в долларах, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 2 февраля 2022 года.

"Планы есть, планы по хеджированию рисков и по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий", - констатировал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков также уточнил, что "абсолютно непредсказуемое" санкционное поведение Соединенных Штатов вызывает обеспокоенность в Кремле.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия сокращает свои долларовые резервы и намерена снизить зависимость от американской валюты, поскольку действия Соединенных Штатов подрывают доверие к ней. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.