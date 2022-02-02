Глава МИД Украины исключил предоставление особого статуса республикам Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самопровозглашенные республики Донбасса никогда не получат особо статуса и права на вето, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как это видит Россия, никакого права вето не будет», – сказал глава украинского МИД в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По словам Кулебы, Киев сейчас проводит очень глубокую реформу децентрализации, а также готов работать над реализацией Минских соглашений. Как отметил министр, Минские договоренности предполагают в первую очередь решение вопросов безопасности, и политические моменты там второстепенны.

Как писал сайт kp.ru, ранее МИД России призвал Евросоюз заставить Украину выполнять Минские соглашения. В ведомстве отметили, что комплекс мер предусматривает в первую очередь предоставление республикам Донбасса особого статуса.