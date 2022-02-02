Первый зампред правящей партии Казахстана "Нур Отан" покинул пост

Бауыржан Байбек

Первый заместитель главы правящей партии Казахстана "Нур Отан" - Бауыржан Байбек – ушел со своего поста, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Съезд партии, прошедший 28 января, единогласным решением избрал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева председателем "Нур Отана", ранее этот пост занимал бывший президент страны Нурсултан Назарбаев.

"Перед "Nur Otan" сейчас стоят абсолютно новые задачи, которые требуют свежих подходов и взглядов. Поэтому я решил подать заявление об освобождении от занимаемого поста председателю партии Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - пояснил Байбек.

Напомним, Бауыржан Байбек работал в качестве первого заместителя председателя партии на протяжении шести лет с перерывом на работу мэром Алма-Аты (2015-2019 гг.).

Ранее Kp.ru писал, что президент Казахстана Токаев принял отставку правительства в начале января 2022 года. Временно исполняющим обязанности главы кабмина республики был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.