Песков рассказал о трех главных тезисах Путина, касающихся политики НАТО

Первый посыл главы государства связан с тем, что Североатлантический альянс обманул Россию Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ключевых моментах в позиции российского лидера Владимира Путина касательно гарантий безопасности НАТО, которую тот озвучил во вторник, 2 февраля в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Пескова, первый посыл главы государства связан с тем, что Североатлантический альянс обманул Россию, пообещав не расширяться и расширив свои границы впоследствии.

"Как президент образно сказал: по сути нас просто кинули", - пояснил пресс-секретарь.

Второй тезис президента связан с тем, что стратегия украинской национальной безопасности напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий. Песков отметил, что в гипотетическом будущем Россия может столкнуться с нападением на нашу территорию Украины, находящейся в составе НАТО.

"Учитывая националистически настроенные элементы, причём не только внизу, но и наверху в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнёмся с угрозой войны России и блока НАТО", - уточнил представитель Кремля.

Третьим пунктом, озвученным в ходе встречи с Орбаном, является тот факт, что на сегодняшний день так называемый тезис об "открытых дверях" не зафиксирован ни в одном документе. Он напомнил, что в десятой статье устава НАТО говорится, что в состав альянса могут приниматься новые члены, но в официальных документах отсутствует понятие "открытых дверей".

Ранее kp.ru сообщал, что Песков допустил, что в будущем украинская сторона попытается силой посягнуть на Крым.