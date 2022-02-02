Испытания оборудования для сетей 5G+ в диапазоне 6 ГГц стартовали в Москве

Это первое исследование сетей 5G+ за пределами Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научно-исследовательский институт (НИИ) Радио совместно с компанией Huawei начали испытания оборудования для обслуживания сетей 5G+ в диапазоне 6,4-7,1 ГГц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию НИИ.

"НИИ Радио совместно с Huawei тестируют в Москве оборудование для обслуживания сетей 5G+ в диапазоне 6,4-7,1 ГГц, - уточнили в организации. - Основная цель - оценить функциональные возможности новой технологии и ее применимость для использования в городе".

В частности, проверяются максимальная скорость передачи данных для различных трасс распространения радиосигнала, зоны уверенного приема в разных локациях и другие показатели. В институте уточнили, что это первое подобное исследование за пределами Китая.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские специалисты прорабатывают варианты научного сотрудничества и кооперации по разработке решений шестого поколения связи 6G. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга России Василий Шпак.

Замглавы ведомства, говоря о "точках роста" в использовании российского оборудования в сфере мобильной связи, отметил, что в настоящее время в реестре радиоэлектронного оборудования присутствуют, в частности, базовые станции LTE.