Индия намерена купить у Белоруссии миллион тонн удобрений в обход санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индия намерена купить у Белоруссии один миллион калийных удобрений, несмотря на санкции Запада в отношении белорусских производителей.

Как передает газета Times of India, приобретение калийных удобрений Индией станет первой сделкой после введения сагкций против Белоруссии. Для того, чтобы продать калий, белорусской государственной калийной компании может потребовать открытие счета в рупиях в индийском госбанке, говорится в сообщении. Это необходимо для того, чтобы обойти запрет на торговлю белорусскими удобрениями в долларах и евро.

Как писал сайт kp.ru, летом 2021 западные страны ввели санкции против белорусских производиетелй калийных удобрений. По мнению Запада, в Белоруссии нарушаются права человека.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не бросит Белоруссию в условиях санкций.