Умерла актриса Моника Витти, звезда фильма "Затмение"

Моника Витти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла итальянская актриса Моника Витти. Об этом сообщает агентство ANSA.

Актрисе было 90 лет. Причина смерти не сообщается.

Моника Витти прославилась как актриса итальянского кино. Она пять раз получала главный приз премии "Давид ди Донателло" за лучшую женскую роль. Большее число побед только у Софи Лорен.

Одним из ключевых отрезков ее карьеры стала работа с режиссером Микеланджело Антониони, с 1960 по 1964 годы, которая принесла ей престижные награды и славу, в том числе в фильмах "Приключение" (1960), "Ночь" (1961) и "Затмение" (1962).

Еще одним успехом стала работа в фильме Марио Моничелли "Не промахнись, Ассунта!" (1968), которая принесла Витти приз за лучшую женскую роль на Кинофестивале в Сан-Себастьяне.