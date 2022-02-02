Румыния готова показать России ракетные базы для проверки наличия наступательных вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Румыния готова предоставить России доступ на свои ракетные базы, чтобы проверить их на наличие наступательных вооружений, заявил министр иностранных дел республики Богдан Ауреску.

«Мы готовы позволить России проверить, есть ли какие-нибудь наступательные ракеты в Румынии. Их нет – это точно», сказал он в эфире телеканала CNN.

По словам Ауреску, Румыния категорическим против отвода войск НАТО с территории страны, поскольку Бухарест является сторонником евроатлантических ценностей.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент России Владимир Путин напомнил об невыполненных обязательствах не расширяться на восток. Глава государства отметил, что базы альянса размещены сегодня в Восточной Европе, в том числе в Румынии. Как сказал российский лидер, после этих событий США решили выйти из договора по противоракетной обороны, несмотря на просьбы России. Это позволило Западу разместить своим системы ПРО в Румынии и Польше, добавил он.