Путин вручил высшие госнаграды в Кремле

Звания Героя труда Российской Федерации удостоен академик РАН, почётный президент «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгений Велихов. Фото ТАСС

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 февраля вручил в Екатерининском зале Кремля более 20 высших государственных наград выдающимся деятелям страны, добившимся крупных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и других областях.

Журналист Виталий Игнатенко, который более двух десятилетий руководил ТАСС, председательствовал в правительстве России и курировал вопросы СМИ, был удостоен высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством".

Летчик-испытатель Летно-исследовательского института им. Громова Евгений Крутов получил из рук президента Звезду Героя Российской Федерации.

Звания Героя Труда РФ были удостоены шесть человек. Среди них награду получила главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Она с первых дней коронавирусной пандемии боролась за жизни пациентов, в частности, людей с тяжелыми сопутствующими болезнями.

Президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов удостоился звания Героя Труда. Только за последние несколько лет под его руководством были подготовлены более полутора тысяч врачей, а еще сотни ординаторов и аспирантов, кандидатов и докторов наук.

Кроме того, звания Героя Труда РФ удостоены: почетный президент НИЦ "Курчатовский институт" академик Евгений Велихов, гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер, а также управляющий директор компании "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.

Владимир Путин отметил орденом Пирогова двух деятелей за вклад в медицину. Эта награда была учреждена относительно недавно - летом 2020 года. Её удостаиваются отечественные и иностранным медики и волонтеры за заслуги в борьбе с эпидемиями.

В этом году такой орден получили руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ Андрей Каприн.

Полный список награжденных

Напомним, ранее kp.ru рассказал о том, что Владимир Путин подписал указ о праздновании на территории всей страны 200-летия со дня рождения великого писателя Льва Толстого.