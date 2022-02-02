В ФМБА заявили, что вакцина от коронавируса «Конвасэл» не вызывает аллергию Фото: Артем КИЛЬКИН

Вакцина от коронавируса «Конвасэл» хорошо переносится человеком, не вызывая аллергических реакций, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком», – рассказала специалист в ходе церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.

По словам Скворцовой, препарат отличается высокой иммунногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, в том числе шипообразного s-белка.

Напомним, «Конвасэл» – разработка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Доклинические исследования препарата закончились в июне 2021 года, они доказали безопасность, иммуногенность и защитный потенциал вакцины.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава ФМБА заявляла, что «Конвасэл» могут зарегистрировать в России в первом квартале 2022 года. По ее словам, цех рекомбинантных препаратов, созданный на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, позволит выпускать до 30 миллионов доз вакцины в год, а также обладает возможностью быстро осуществить перепрофилизацию в случае необходимости.