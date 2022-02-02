В Британии объяснили, зачем Джонсон вмешивается в украинский кризис

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Автор британской газеты The Guardian Патрик Винтур полагает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вмешивается в кризис на Украине, чтобы вернуть растерянный дипломатический вес.

- Борис Джонсон надеется, что Украина станет его «богом из машины», моментом, чтобы доказать скептически настроенным сторонникам, что он может проявить государственную мудрость, и, что более цинично, пристыдить СМИ, чтобы они прекратили свою «тривиальную одержимость» скандалом с вечеринками, — пишет журналист.

При этом Винтур усомнился, что Джонсона рассматривают как серьезного собеседника в вопросе урегулирования ситуации на Украине. В частности, он указал на перенос телефонного разговора британского политика с президентом России Владимиром Путиным.

Также, по мнению журналиста, Джонсон планирует воспользоваться ситуация и вернуть Великобритании статус партнера США номер один.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Энтони Константини выразил мнение, что президент России Владимир Путин опередил Соединенные Штаты Америки пониманием многополярности нового мирового порядка. Он опроверг заявления американских чиновников, что Москва придерживается политических принципов 19 века. По мнению Константини, устаревшие принципы у Вашингтона. Обозреватель считает, что Вашингтон упустил момент, когда в мире появились другие центры влияния. К примеру, Китай, оправившаяся после 90-х Россия и обладающий ядерным оружием Евросоюз.