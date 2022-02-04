"Роскосмос" показал фото олимпийских объектов в Пекине с орбиты Фото: Роскосмос.

Перед официальной церемонией открытия зимних Олимпийских игр в Пекине «Роскосмос» опубликовал несколько снимков спортивных объектов и комплексов китайской столицы, где пройдут соревнования атлетов со всего мира.

"Роскосмос" показал фото олимпийских объектов в Пекине с орбиты Фото: Роскосмос.

При помощи спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» и «Канопус-В» российская госкорпорация представила изображение Олимпийской деревни Национального конькобежного стадиона, а также других объектов. На фото можно увидеть Запретный город и императорский дворец.

"Роскосмос" показал фото олимпийских объектов в Пекине с орбиты Фото: Роскосмос.

Напомним, в минувшую среду, 2 февраля, в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня, однако из-за пандемии ее сократили, а началась она в пекинском городском парке, пройдя по пустым улицам китайской столицы. Вечером в пятницу, 4 февраля, огонь доставят в Пекинский Олимпийский парк, где состоится церемония открытия Олимпиады.

"Роскосмос" показал фото олимпийских объектов в Пекине с орбиты Фото: Роскосмос.

Как писал сайт kp.ru, накануне председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай сделает все, чтобы Олимпийские игры стали «яркими и блестящими», а также примет все меры для того, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей.