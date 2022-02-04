Ленинградцы в соцсетях рассказали о 10 тысячах добрых дел движения Команда 47

Ежедневно к движению Команда 47 присоединяются все новые участники. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Наступивший 2022 год в Ленинградской области объявлен Годом Команды 47. В прошлом году глава региона Александр Дрозденко предложил создать общественное движение, которое объединило бы всех неравнодушных людей, готовых прийти на помощь своим землякам. Так появилась Команда 47-го региона: ее участники помогают ветеранам, занимаются благоустройством городов и поселков, заботятся о тех, кто нуждается в поддержке. Ежедневно к движению присоединяются все новые единомышленники: школьные классы, студенческие группы, предприятия и организации. Только в январе ленинградцы выложили в соцсетях более 10 тысяч постов с хэштегом #Команда47.

Каждый пост – это доброе дело: убрали снег во дворе у блокадника, расчистили каток, привезли корм бездомным животным. У Команды 47 появилась своя страница в соцсети «Вконтакте», которая стала площадкой для обмена опытом и идеями. На ней можно узнать, как вступить в команду, кому сейчас требуется помощь, что можно сделать, и как проявить себя. Жители разных районов Ленинградской области рассказывают о своих добрых делах и вдохновляют других поступать так же.

- Моя идея – очистка от мусора лесов Ленинградской области. Готова лично бегать с мешками, что и делаю, – рассказала пользователь Марина Салтыкова.

Жительница Гатчинского района Юлия Соловьева попросила членов команды о помощи: «Я обращаюсь за содействием в восстановлении и возобновлении работы клуба в поселке Пригородный для организации досуга и творческого развития детей».

В Тихвине взрослые и дети помогают бездомным животным и птицам пережить суровую зиму. Сотрудники библиотеки «Тэффи» попросили земляков помочь приюту бездомных животных. Совместными усилиями жители города собирают корма, предметы гигиены и игрушки для благотворительной группы «Защита животных». А учащиеся тихвинских школ вместе с учителями мастерят кормушки и подкармливают зимующих птиц.

Ленинградцы помогают ветеранам, занимаются благоустройством, заботятся о тех, кто нуждается в поддержке. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Жители поселка Малые Борницы в Гатчинском районе рассказал, что уже начали готовиться к Масленице. Объединившись в одну команду, они готовят праздник для земляков: придумывают сценарий, шьют костюмы, строят декорации, рисуют афиши.

Самые активные участники получают награды. К движению присоединился Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг», сотрудники которого вручили благодарственное письмо Команды 47 завучу выборгской школы отечественной культуры №1 Оксане Малофеевой. Она организовала в филиале музея «Час Памяти», посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады.

Благодарственное письмо от Комитета по правопорядку и безопасности торжественно вручат жителю города Приморска, спасшего человека из-подо льда на акватории Финского залива. А региональный Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира собирается поощрить жителей разных районов области, в свободное время помогающих мониторить ситуацию с дикими животными. Они объединяются в команды и вместе прочесывают леса. Команда ленинградцев собирается помогать инспекторам и после того, как закончится зима.