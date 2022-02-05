США попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе

Соединенные Штаты попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин сообщил, что коллеги из Соединенных Штатов Америки попросили снизить орбиту Международной космической станции (МКС) на постоянной основе.

- По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 км, а на 3 км меньше - 416 км, — приводит слова специалиста ТАСС.

При этом Муртазин убежден, что такая орбита МКС может поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении станции.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обнародовало план перехода от эксплуатации Международной космической станции к использованию станций на низкой околоземной орбите. Согласно этому плану, МКС могут уже в январе 2031 года свести с орбиты и затопить. Предполагается, что МКС после ряда маневров по ретроградной коррекции орбиты будет затоплена в южной части Тихого океана на так называемом «Кладбище космических кораблей».