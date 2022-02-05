Первые медали Олимпиады в Пекине будут разыграны 5 февраля 2022 года

На Олимпиаде в Пекине разыграют первые медали Фото: REUTERS

В субботу, 5 февраля 2022 года, начнется первый день розыгрыша медалей зимних Олимпийских игр в Пекине.

В 12:00 по московскому времени начнется смешанная эстафета в биатлоне. Тренерский штаб сборной России выставил следующих спортсменов: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Кроме того, пройдут первые этапы соревнований по керлингу, скиатлону (женщины), прыжкам с трамплина, фристайлу (мужчины), хоккею (женщины) и шорт-трек.

Ранее был отменен спарринг-матч между сборными России и Латвии по хоккею, который должен был пройти перед стартом хоккейного турнира Олимпиады. Игра была отменена, так как в латвийской сборной выявили семь случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, опрос ВЦИОМ показал, что за олимпийскими соревнованиями намерены следить 66 процентов россиян. 17 процентов заявили о намерении регулярно смотреть трансляции. Интереснее всего для россиян оказались биатлон, фигурное катание, хоккей, лыжные гонки и соревнования конькобежцев. 32 процента опрошенных заявили, что не собираются следить за ходом Олимпиады.