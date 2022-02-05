В Италии показали документальный фильм об убийстве журналистов на Украине

Итальянский телеканал показал докфильм об убийстве журналиста Роккелли на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеканал Rai News 24 показал документальный фильм о гибели итальянского репортера Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова в результате минометного обстрела, который произошел в 2014 году в районе Славянска в Донбассе.

Авторы фильма нашли бывшего украинского военного, который сообщил, что приказ открыть огонь отдал депутат Рады, генерал-лейтенант Михаил Забродский. Последний в 2014 году командовал аэромобильной бригадой.

- Забродский отдал приказ. Не знаю почему, угрозы не было, никто не стрелял, — заявил мужчина.

Лицо источника итальянских журналистов было скрыто. Имя его не назвали. Уточняется, что его нашли через официальные списки украинских дезертиров. Мужчина больше не проживает на Украине.

Ранее британская газета The Sun опубликовала интервью с украинским «снайпером-добровольцем» Еленой Белозерской. Также издание разместило у себя на сайте видео, на которой женщина, предположительно, стреляет в ополченцев в Донбассе. На кадрах запечатлен вид через оптический прицел винтовки, действие происходит в ночное время. За кадром различимы женский и мужской голоса, в поле зрения появляются несколько человек, и снайпер открывает огонь по людям. По утверждению газеты, это видео было снято в Донбассе еще в 2017 году. А стрелявшей из снайперской винтовки как раз была Белозерская. В публикации британского издания отмечается, что на момент съемки женщина была добровольцем, но позже вступила в ряды морской пехоты Украины.