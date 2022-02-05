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Экономика5 февраля 2022 7:06

Средняя цена билета в кино в России установила исторический рекорд

Средняя цена билета в кино в России по итогам января 2022 года составила 323,7 рубля
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В России средняя цена билета в кино установила исторический рекорд

В России средняя цена билета в кино установила исторический рекорд

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В издании «Бюллетень кинопрокатчика» (БК) сообщили, что средняя цена билета в кино в России установила исторический рекорд. Показатель составил 323,7 рубля.

В киносетях заявили газете «Коммерсант», что рост цен на билеты связан с коронавирусными ограничениями, из-за которых доходы в сфере упали.

Главред БК Александр Нечаев назвал еще одной причиной роста стоимости билетов инфляцию. Киносети повышают заработные платы своим работниками, чтобы конкурировать с другими сферами, поэтому растут их расходы.

- На протяжении нескольких лет рост цен на билеты недостаточно реагировал на инфляцию, но в последние месяцы издержки кинотеатров резко выросли, — сказал Нечаев.

Ранее появилась информация, что Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будут заниматься разработкой специального перечня продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%. Отмечалось, что данную наценку планируется зафиксировать на отдельные категории овощей борщевого набора. Также ведомствам предстоит изучить возможность зафиксировать торговую наценку от 0% до 5% на борщевой набор (картошка, морковь, свекла, капуста), но та, чтобы у потребителей сохранилась возможность выбора и более дорогой продукции.