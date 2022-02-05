В Британии заявили, что союз России и Китая ставит под сомнение доминацию Запада в мире

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Журналист The Telegraph Роланд Олифант прокомментировал переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина.

- С этого момента доминация Запада под предводительством США не будет восприниматься как должное, — считает он.

Олифант выразил мнение, что наибольшую выгоду встреча принесет Владимиру Путина, так как Москва получила поддержку такого политического и экономического гиганта, как Пекин. Китай же может рассчитывать на поддержку в борьбе с Западом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином подписал совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Как отмечается, Москва и Пекин собираются противостоять вмешательству внешних сил, а также выступать против действий внешних сил по подрыву безопасности, против «цветных революций». Китая и Россия подчеркнули свою намерение работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры, а также на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании «полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности».