Санавиация России получит "Суперджет 100" для эвакуации пациентов из труднодоступных мест

Российская санавиация получит самолет "Сухой Суперджет 100", чтобы эвакуировать пациентов из труднодоступных мест. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральное медико-биологическое агентство России получит специализированный самолет «Сухой Суперджет 100». Этот самолет специально оборудован для оказания неотложной помощи.

В правительстве РФ сообщили, что принято решение выделить ФМБА дополнительные средства для приобретения самолета в лизинг до 2034 года.

Санитарной авиации России ежегодно приходится эвакуировать около тысячи пациентов из труднодоступных мест и из-за рубежа. Специализированный самолет «Сухой Суперджет 100» будет использоваться для таких операций, уточнили в правительстве.

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о выделении дополнительных средств на исследование различных штаммов коронавируса. Около 400 млн рублей пойдут на проведение генетического анализа штаммов, уточнил глава правительства. Кроме того, дополнительные средства выделят на закупку реагентов и расходных материалов, которые нужны для определения «омикрона». Подробности здесь на kp.ru.