Стало известно, как зависит тяжесть COVID-19 от группы крови

Вирусолог рассказал о зависимости тяжести течения коронавируса от группы крови пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

Медики нашли взаимосвязь между группой крови пациента и тяжестью течения коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на члена-корреспондента РАН, заведующиего лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова.

Специалист рассказал, что люди с первой группой крови легче переносят ковид, а те, у кого вторая группа, болеют тяжелее. Нетесов уточнил, что исследования корреляции группы крови с тяжестью течения заболевания пока не завершены и предположил, что это скорее тенденция, нежели четкая закономерность.

«Чем обусловлена подобная связь — пока не выяснено», - сказал Нетесов.

Медик отметил. что более четкая связь тяжести заболевания COVID-19 существует с особенностями функционирования системы интерферона альфа. В то же время вирусолог уточнил, что препараты интерферона при заболевании коронавирусом применять бессмысленно, так как организм инфицированного сам вырабатывает достаточное количество интерферона. Если же человек долго принимает препараты на основе интерферона, его организм может столкнуться с опасными побочными эффектами.

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