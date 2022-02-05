В России выявлено 177 282 случая заражения коронавирусом 5 февраля 2022 года

В России выявлено 177 282 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 177 282 случая COVID-19. С начала пандемии выявлено 12 630 047 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где день заразились 22 444 человека. На втором месте Санкт-Петербург с 21 780 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область — 11 701 случай.

Кроме того, за сутки зафиксировано 714 смертей от коронавируса. Из больницы выписали 60 507 человек.

Ранее эпидемиолог Михаил Щелканов опроверг заявления о необходимости адаптировать российские вакцины от коронавирусной инфекции под новые штаммы. Он подчеркнул, что рано или поздно появится «эскейп-мутант» — штамм, избегающий действия вакцин. Однако современные технологии позволяют легко адаптировать препараты под новые варианты, добавил Щелканов. По мнению эксперта, «омикрон» не является «эскейп-мутантом».