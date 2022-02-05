В Китае перечислили самые вкусные блюда русской кухни

Китаец перечислил самые вкусные блюда русской кухни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие блюда русской кухни считает самыми вкусными.

Юзер особенно выделил супы. В частности, он похвалил щи за питательность и пользу из-за большого количества овощей. Также он упомянул уху, рецепт которой «передается российскими хозяйками и поварами из поколения в поколение». Супы помогают согреться и набраться сил в стране с таким холодным климатом, заметил пользователь. Летом он посоветовал есть окрошку.

Также китайцу понравилось разнообразие каш: пшенная, гречневая, манная, ячневая, кукурузная. Кроме того, он посоветовал попробовать мед.

Пользователь отметил то, как россияне пьют чай. Юзер заметил, что жители России пью напиток медленно и наслаждаются его вкусом.

Ранее финско-шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась своими впечатлениями от жизни в России и назвала качества, которые поразили ее в русских. Она объяснила, что русские склонны отмахиваться от проблем в своей стране и пожимать плечами при любых трудностях. Лаурен отметила также, что в России легко вести социальную жизнь. По словам финской журналистки, нет ничего лучше, чем «сесть с русскими за стол, пить вино и просто разговаривать». Такие беседы никогда не бывают скучными, а разговор обычно быстро переходит на важные, масштабные темы.