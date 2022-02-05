В «Фобосе» предупредили о возможной густой дымке в Москве 5 февраля 2022

В субботу 5 февраля некоторые районы Москвы накроет плотная дымка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр погоды «Фобос» предупредил москвичей о возможной густой дымке в субботу 5 февраля 2022 года. Об этом написал в Facebook ведущий сотрудник центра погоды Михаил Леус.

Леус рассказал, что в субботу в российской столице погодная ситуация будет формировать антициклон, точнее, его разрушающийся гребень. И вот что это значит.

«В зоне его влияния ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков, местами густые дымки», - рассказал Михаил Леус.

По словам специалиста, москвичам не стоит ожидать в этот день температуры выше пяти градусов мороза. В самой столице будет 5-7 градусов со знаком минус. Это практически норма для региона в начале февраля. По области разбежка на термометрах будет более существенной – от 4 до 9 градусов мороза. Метеочувствительным людям в этот день можно не беспокоиться: солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабовозмущенное. Маловероятно, что в субботу на головы москвичей свалятся осадки.

А вот в воскресенье днем станет заметно теплее и пойдет снег, заявил синоптик.

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