Американские ученые нашли связь между коронавирусом и болезнью Альцгеймера

Ученые нашли в мозгу больных ковидом изменения, как при болезни Альцгеймера. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ученые объяснили, почему у инфицированных COVID-19 часто бывает ощущение «тумана в голове». Оказалось, что в мозгу больных коронавирусной инфекцией происходят изменения, подобные тем, которым подвержен мозг при болезни Альцгеймера. Это выяснили специалисты их Колумбийского университета США.

«Наблюдаются дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки», - говорится в публикации по итогам исследования в журнале Alsheimer’s and Dementia.

Исследователи изучили мозг десяти человек, погибших от коронавирусной инфекции и выявили у них подобные дефекты. Именно этим объясняется «туман в голове» у больных COVID-19.

Исследователи отметили, что долгосрочным последствием перенесенной коронавирусной инфекции может оказаться повышенный риск деменции в будущем.

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