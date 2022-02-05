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Общество5 февраля 2022 10:30

Названа популярная ошибка при измерении давления

Доктор Мясников посоветовал не скрещивать ноги при измерении давления
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Александр Мясников

Александр Мясников

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярную ошибку при измерении давления. В частности, специалист посоветовал не скрещивать ноги.

- Если скрестишь ноги — давление может вырасти до десяти миллиметров ртутного столба, — сказал врач в эфире телеканала «Россия-1».

Мясников также рассказал, как правильно измерять давление. По его словам, нужно расслабиться, сесть, слегка облокотившись на стул, и держать руку на уровне сердца.

Ранее Александр Мясников назвал пять «суперпродуктов», популярных в эпоху СССР, о которых, как он считает, незаслуженно забыли. В частности, Мясников посоветовал употреблять рыбий жир, отметил его полезные свойства. Он пояснил, что при регулярном употреблении рыбьего жира у человека становятся лучше иммунитет и память, укрепляется общее здоровье. Также он включил в список «суперпродуктов» гематоген, морскую капусту, чайный гриб и яблочный уксус.