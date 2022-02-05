Постпред России при ЕС Чижов заявил о готовности РФ ответить на европейские санкции

Постпред России при ЕС Владимир Чижов сравнил стиль высказываний председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с риторикой Саддама Хусейна. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с «украинским кризисом» в интервью греческому телеканалу ERT. Чижов заявил, что Россия не хочет войны и готова ответить контрсанкциями на европейские санкции.

Чижов подчеркнул, что жертвами возможных российских контрсанкций в конечном счете станут европейские потребители газа, отмечает телеканал.

Также Чижов высказался по поводу агрессивной лексики председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сравнив стиль ее высказываний с риторикой Саддама Хусейна.

«Россия ничего не боится, никого не боится. Включая госпожу фон дер Ляйен и господина Байдена. Но на меня произвела впечатление их фразеология, что Россия увидит «мать всех санкций», mother of all sanctions. Мне это напоминает лексику Саддама Хусейна», - сказал Владимир Чижов.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не раз заявляла о готовности Евросоюз совместно и его партнеров ввести в отношении России масштабные санкции, если ситуация вокруг Украины ухудшится.