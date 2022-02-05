Bloomberg: Apple представит новый бюджетный iPhone в марте 2022

Новые устройства Apple придут на замену нынешним iPhone SE и iPad серии Air Фото: REUTERS

Apple представит новый бюджетный смартфон iPhone и новый планшет iPad в марте 2022 года. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Как сообщают источники издания, новые гаджеты могут прийти на смену нынешним iPhone SE и iPad серии Air. Новые модели получат поддержку беспроводных сетей пятого поколения (5G) и более быстрый процессор. Новый iPhone также будет иметь улучшенную камеру.

Еще одно нововведение, которое будет анонсировано весной - обновление для операционной системы iOS. Apple планирует добавить функцию распознавания лиц пользователей в медицинской маске, что стало актуально в условиях пандемии коронавируса и действующих в связи с ней ограничительных мерах.

Отмечается, что дата релиза еще может быть изменена. Однако 2022 год все равно должен стать для компании рекордным по количеству новых устройств.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания Apple в соответствии с требованиями закона о «приземлении» иностранных IT-компаний открыла представительство в России, первой исполнив данный закон. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.