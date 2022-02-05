Лукашенко рассказал Соловьеву, когда уйдет с поста президента

Лукашенко рассказал, когда уйдет с поста президента Белоруссии. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко рассказала в интервью журналисту Владимиру Соловьеву рассказал, когда он предполагает уйти с поста президента Белоруссии.

Отвечая на вопрос Соловьева, сколько еще лет Александр Лукашенко будет на посту президента Белоруссии, тот ответил, что если вокруг страны будет «тяжелая обстановка», то он может быть президентом «всегда»

-Нет, если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси, война, война, и еще важнее – внутри нас будут как в 2020 году рвать, всегда будет! – сказал Лукашенко.

Белорусский президент заявил, что если обстановка в Белоруссии нормализуется, страна определится с его преемником.

-Если все будет спокойно, как вы говорите – кто, кто, кто. Вот он, кто, появится, мы определимся. Но поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом, - сказал Лукашенко.

Ранее Владимир Соловьев поделился впечатлениями от своего интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Огненный разговор. Все очень-очень-очень долго ждали это интервью. И не зря. Такого еще не было! Жесткий, прямой, честный разговор продолжался почти 2 часа. Острые вопросы, неожиданные ответы и эксклюзивные заявления», - заявил Соловьев. Подробности здесь на kp.ru.