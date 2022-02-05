Сборная России по биатлону выиграла бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде

Эдуард Латыпов завершил дистанцию третьим и попал в объятия напарников по команде — Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой и Александра Логинова Фото: REUTERS

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Золото взяла сборная Норвегии, вторыми стали французские биатлонисты.

Как сообщает КП-Спорт, это важная победа для российских биатлонистов. Последняя их медаль на Олимпиаде в этом виде спорта была получена в 2014 году, когда Игры проходили в Сочи. На этот раз отечественные спортсмены смогли занять пьедестал в первой же гонке турнира.

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине, но первой бронзовой. Серебро ранее в субботу завоевала для России лыжница Наталья Непряева, соревнующаяся в скиатлоне.

Как ранее писал КП-Спорт, российскую команду в первом старте турнира лыжников представляли четыре спортсменки — Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина. Наша Наташа Непряева ушла в гонку с первым стартовым номером как лидер общего зачета Кубка мира.