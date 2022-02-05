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Здоровье5 февраля 2022 13:32

Роспотребнадзор разрешил россиянам не носить медицинские перчатки для защиты от коронавируса

Из перечня противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19 исключили ношение медицинских перчаток
Мария ПАВЛОВА
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Медицинские перчатки уже можно не носить, но маски все еще нужны.

Медицинские перчатки уже можно не носить, но маски все еще нужны.

Фото: Михаил ПАТЛИС

Россиянам разрешили не носить медицинские перчатки в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. Изменения внесены в перечень противоэпидемических мероприятий постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. Документ опубликован 5 февраля в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Маски и социальная дистанция остаются.

Теперь во втором абзаце пункта 4.4 в качестве противоэпидемических мер, которые должны соблюдать физические лица, перечислены мытье рук, использование антисептиков и медицинских масок, а также соблюдение социальной дистанции. Ранее там же упоминалось и ношение медицинских перчаток как один из методов разрыва цепочки передачи инфекции.

Ранее сообщалось, что тем же документом Роспотребнадзор отменил обязательную четырнадцатидневную изоляцию для тех, кто был в контакте с больными коронавирусом. Подробности здесь на kp.ru.