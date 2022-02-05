Роспотребнадзор: у россиян, дольше недели болевших коронавирусом, не будут требовать ПЦР-тест для выписки

Если лечение пациента с подтвержденным коронавирусом длится менее 7 дней, то отрицательный тест для выписки необходим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому если лечение пациента с COVID-19 составляет 7 и более дней, то для выписки ему не нужен отрицательный ПЦР-тест. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации в субботу, 5 февраля.

Как говорится в документе, врач может выписать больного без ПЦР-теста, если время лечения составляет 7 и более дней. В таком случае человек может вернуться к работе или обучению, быть допущен в организованные коллективы после проведенного лечения и выздоровления без дополнительных манипуляций со сдачей теста ПЦР.

Отмечается, что если лечение длилось менее 7 дней, то отрицательный ПЦР-тест по-прежнему необходим для выписки. Постановление главы Роспотребнадзора вступает в силу с воскресенья, 6 февраля.

Как ранее писал сайт kp.ru, врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал опасные симптомы при заражении штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". По его словам, при определенных проявлениях заболевания стоит добиваться осмотра врачом.