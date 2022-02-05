Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье5 февраля 2022 13:45

В Москве отменили карантин по коронавирусу в школах и детских садах

В Москве школы и детские сады, которые были на карантине по коронавирусу, возобновят работу 7-8 февраля
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (21)Комментарии (21)(21)
В Москве в детских садах и школах отменяют карантин по коронавирусу.

В Москве в детских садах и школах отменяют карантин по коронавирусу.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В российской столице отменяют карантин по коронавирусной инфекции в классах школ и группах детских садов, где он был введен ранее. Оперативный штаб Москвы сообщает, что 7-8 февраля в таких группах детских садов и классах школ должны быть возобновлены занятия.

Уточняется, что карантин может быть продлен до ранее предписанного срока, если такую инициативу проявят родители занимающихся в группе или классе детей.

«В дальнейшем, как и прежде, по решению школы класс/группа переводится на карантин по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей», - говорится в сообщении московского оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор вычеркнул ношение медицинских перчаток из перечня мер, необходимых для прерывания цепочки заражения ковидом.

Также в России отменили четырнадцатидневную изоляцию для тех, кто контактировал с инфицированными COVID-19. Подробности здесь на kp.ru.