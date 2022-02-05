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В мире5 февраля 2022 14:03

Макрон и Джонсон выступили за дипломатическое решение ситуации вокруг Украины

Также они обсудили тему санкций против России
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 5 февраля, провели двусторонние переговоры. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация вокруг Украины.

Как говорится в заявлении, которое канцелярия Джонсона выпустила по итогам встречи, стороны считают главной задачей поиск дипломатического пути выхода из напряженной ситуации, сложившейся вокруг Украины. В условиях существующей напряженности это должно оставаться приоритетом, заявили Макрон и Джонсон.

Также они обсудили тему санкций против России, которые могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины. Они резюмировали, что страны НАТО должны "сохранять единство перед лицом российской агрессии" и продолжать работу по подготовке пакета сдерживающих мер.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель генерального секретаря НАТО Мирч Джоанэ заявил, что в ближайшее время Украина не вступит в альянс. По его мнению, государству нужно еще многое реформировать изнутри.