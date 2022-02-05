Макрон и Джонсон выступили за дипломатическое решение ситуации вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 5 февраля, провели двусторонние переговоры. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация вокруг Украины.

Как говорится в заявлении, которое канцелярия Джонсона выпустила по итогам встречи, стороны считают главной задачей поиск дипломатического пути выхода из напряженной ситуации, сложившейся вокруг Украины. В условиях существующей напряженности это должно оставаться приоритетом, заявили Макрон и Джонсон.

Также они обсудили тему санкций против России, которые могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины. Они резюмировали, что страны НАТО должны "сохранять единство перед лицом российской агрессии" и продолжать работу по подготовке пакета сдерживающих мер.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель генерального секретаря НАТО Мирч Джоанэ заявил, что в ближайшее время Украина не вступит в альянс. По его мнению, государству нужно еще многое реформировать изнутри.