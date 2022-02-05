Российские бомбардировщики четыре часа патрулировали воздушное пространство Белоруссии

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ четыре часа патрулировали воздушное пространство Белоруссии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ в субботу 5 февраля в течение четырех часов патрулировали воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Самолеты дальней авиации отрабатывали вопросы по решению совместных задач с белорусскими вооруженными силами. Бомбардировщики российских воздушно-космических сил взаимодействовали с авиацией и войсками ПВО белорусской армии, после чего вернулись на аэродром базирования на территории РФ.

«Все поставленные задачи выполнены полностью», - отметили в пресс-службе Минобороны.

Ранее сообщалось, что совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля 2022 года, для участия в них в Белоруссию переброшены российские войска.

Госдеп США назвал учения России в Белоруссии «опасной демонстрацией силы», в то время как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совместные военные учения с Россией не ведут к обострению обстановки. Подробности здесь на kp.ru.