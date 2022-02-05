"Зеркало недели": Зеленский подставил Байдена заявлением об отсутствии эскалации на границе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подставил американского лидера Джо Байдена, заявив, что на сегодняшний день не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого. Такое мнение высказала журналист интернет-издания "Зеркало недели" Татьяна Силина.

Как пишет журналистка, своим призывом "подставлять Украине плечо, а не ногу", Зеленский "подложил свинью" не только Киеву, но и западным партнерам страны. А его слова о том, что ситуация у украинских границ не стала острее поставила в дурацкое положение президента Джо Байдена, считает Силина.

"В итоге Зеленский еще больше ухудшил отношение американской администрации и президента Байдена к себе и своему окружению", — пишет журналистка.

По ее мнению, такие заявления способствуют росту влияния сторонников невмешательства США в украинский кризис.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский заявил, что вооружение, которое западные страны поставляют в Украину, страна будет использовать исключительно в оборонительных целях.