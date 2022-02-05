В Молдавии участники акции протеста против подорожания газа принесли к парламенту мешки с навозом

В Молдавии участники акции протеста против повышения тарифов на газ и отопление принесли к зданию парламента кучу навоза. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Молдавии участники акции протеста против подорожания энергоносителей принесли к парламенту несколько мешков с навозом и выложили их содержимое в кучу перед зданием. Таким образом они выразили протест против того, что многие жители Молдавии из-за подорожания газа вынуждены топить печи кизяком (особым образом высушенный навоз).

Протестующие принесли плакаты «Молдавия опять оказалась в кизяке», «Остановите энергомор!» и плакаты, на которых были написаны предвыборные обещания президента Майи Санду.

«Ни одно из этих обещаний не выполнено. При этой власти страна превращается в средневековую резервацию, где люди вынуждены обогревать жилье кизяком. Энергетический кризис - следствие некомпетентности власти, поскольку она не смогла грамотно провести переговоры с «Газпромом», - цитирует ТАСС одного из руководителей оппозиционного «Гражданского конгресса» Юрий Мунтяна.

Сообщается, что протест проходит мирно, полиция не вмешивается в действия его участников.

Ранее сообщалось, что 31 января молдавские вышли на протест перед зданием администрации президента в Кишиневе с требованием отправить в отставку главу государства Майю Санду и правительство страны, которые допустили повышение цен на газ. Подробности здесь на kp.ru.