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Политика5 февраля 2022 14:47

Народная милиция ЛНР заявила о подвозе ВСУ боеприпасов к линии соприкосновения в Донбассе

Также ЛНР обнаружила два расчета украинских беспилотников
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
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Также народная милиция обнаружила два расчета БПЛА из состава разведывательной роты

Также народная милиция обнаружила два расчета БПЛА из состава разведывательной роты

Фото: REUTERS

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис заявил, что украинские военные подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, также неподалеку от территории ЛНР Киев готовит беспилотники для уточнения данных при артобстрелах.

"В подразделениях 3-го батальона 30-й бригады [ВС Украины] проводится восполнение запасов боеприпасов к стрелковому оружию и минометам, осуществляется дозаправка военной техники", - рассказал Мукужис в субботу, 5 февраля, на брифинге с журналистами.

По его словам, также ЛНР обнаружила два расчета украинских беспилотников из состава разведывательной роты. Как полагают в самопровозглашенной республике, они нужны для уточнения данных, которые помогут вести артиллерийский обстрел.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник возобновил действие комендантского часа в ЛНР с 1 февраля 2022-го года.