Правительство Белоруссии ограничило вывоз из страны лука, яблок и капусты

Чтобы вывезти из Белоруссии яблоки, потребуется специальная одноразовая лицензия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лицензии на вывоз некоторых овощей и фруктов из страны потребуется в Белоруссии. Речь идет о луке, капусте и яблоках. Такая мера введена постановлением белорусского Совмина от 4 февраля 2022 года для защиты внутреннего рынка. Чтобы вывезти эти товары за пределы Белоруссии, потребуется разовая лицензия от Министерства антимонопольного регулирования и торговли, причем независимо от изначальной страны происхождения капусты, лука и яблок.

«Дело в том, что в странах-соседях очень сильно растут цены на плодоовощную продукцию, в частности на капусту, яблоки и лук. Основная задача - защитить внутренний рынок от их бесконтрольного вывоза», - объяснил необходимость принятия таких мер агентству БЕЛТА глава ведомства Алексей Богданов.

По словам Богданова, белорусское сельское хозяйство обеспечивает наполнение плодоовощной продукцией внутреннего рынка. Вывоз сельхозпродукции за рубеж будет рассматриваться в индивидуальном порядке, лицензии будут выдаваться, «если у нас будут излишки», отметил министр.

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