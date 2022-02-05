В ООН осудили фейковую публикацию Bloomberg о "вторжении" России на Украину

Накануне агентство Bloomberg по ошибке объявило о "вторжении" России на территорию Украины Фото: REUTERS

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал фейковую статью Bloomberg о "вторжении" России на территорию Украины, которую издание опубликовало накануне ночью. Как сообщил представитель ООН, в свете острой ситуации вокруг Украины всем сторонам стоит быть осторожными в своей риторике.

Комментарий по ситуации Фархан Хак дал РИА Новости. К представителя ООН спросили, обеспокоена ли организация таким примером дезинформации, в особенности во время олимпийского перемирия.

"Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации", - сказал Хак.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ночь с 4 на 5 февраля агентство Bloomberg по ошибке объявило о "вторжении" России на территорию Украины, выпустив соответствующую публикацию. Издание быстро удалило заметку и принесло свои извинения.